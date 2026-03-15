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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 13.03. - 15.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Freitag, 13.03.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 67-jährige Führerin eines Pkw beabsichtigte von der Lohstraße nach links in die Oldenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der vorfahrtberechtigten Oldenburger Straße fahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die 30-jährige Führerin des vorfahrtberechtigten Pkw erlitt leichte Verletzungen.

Verstoß gegen des Pflichtversicherungsgesetz Bockhorn - Am Samstagvormittag befuhr ein 38-jähriger Mann aus Bockhorn mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Grabsteder Straße, obwohl für den versicherungspflichtigen eScooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Bockhorner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Sachbeschädigung an Verkehrsschild

Varel - Bislang unbekannte Täter verunstalteten die am Ortseingang Dangast stehende Ortstafel mittels schwarzer Farbe. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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