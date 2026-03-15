Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 13.03.2026 bis 15.03.2026:

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrzeugführerin

Am 13.03.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der L812 im Bereich Waddewarden zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte eine 79-jährige Fahrzeugführerin im Rahmen ihres Überholvorganges ein in gleiche Richtung fahrendes Traktorgespann. Im Anschluss kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem angrenzenden Baum. Die Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste entsprechend geborgen werden. Der Fahrzeugführer des Gespanns verblieb unverletzt.

Wangerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Am 13.03.2026, gegen 11:24 Uhr, kam es im Wangerland im Kreuzungsbereich L808/Wegshörne zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 22-jährige Fahrzeugführerin und ihre 25-jährige Beifahrerin mit einem Pkw die L808 in Fahrtrichtung Jever. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit kreuzte ein 46-jähriger Fahrzeugführer die Fahrbahn von links, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 25-jährige Beifahrerin wurde durch das Unfallgeschehen leichtverletzt.

Schortens - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am 14.03.2026, gegen 12:15 Uhr, kollidierten im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Heinrich-Tönjes-Straße eine 65-jährige Pkw-Führerin und eine 56-jährige Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin, mit ihrem Pkw aus der Heinrich-Tönjes-Straße nach rechts in die Oldenburger Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Radfahrerin. Im Rahmen des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin infolgedessen sie sich leichte Verletzungen zuzog, die zunächst keiner medizinischen Behandlung bedurften.

Schortens - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am 14.03.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es in Schortens im Kreuzungsbereich Jeversche Straße/Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Im Rahmen des Abbiegevorgangs in die Bahnhofstraße kollidierte der 77-jährige Fahrzeugführer mit der von links kommenden 76-jährigen Fußgängerin. Dadurch erlitt die Fußgängerin schwerere Verletzungen, die eine weitere Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus notwendig machten. Der Fahrzeugführer verblieb unverletzt.

Schortens - Beteiligtes Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall gesucht

Am 14.03.2026, gegen 09:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatzbereich eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Während die Unfallverursacherin ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachkam und die verantwortliche Peron zum nunmehr beschädigten geparkten Pkw ausfindig machen wollte, entfernte sich der beschädigte Pkw von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund dessen, dass es lediglich zu einem leichten Sachschaden im Bereich des Kühlergrills gekommen ist, ist davon auszugehen, dass die weitere Unfallbeteiligte den Schaden nicht bemerkt haben wird. Im Anschluss setzte die Unfallverursacherin die hiesige Dienststelle über das Unfallgeschehen in Kenntnis. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzfarbenen Pkw der Marke "Opel" handeln. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum weiteren Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

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