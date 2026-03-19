Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Teures E-Bike gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch stahl eine bislang unbekannte Täterschaft ein E-Bike in der Brückenstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Das Rad der Marke Cube vom Typ Stereo Hybrid One 44 war mit einem Gliederschloss gesichert gewesen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird mit über 4.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

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