Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots)

Eine verletzte Person sowie erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Käfertal.

Ein 45-jähriger Mann war kurz nach 19:00 Uhr mit seinem Land Rover auf der Wormser Straße in Richtung Speckweg unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Auf dem Sand" missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 18-jährige Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Der Land Rover wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Motorrad wurde verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden vom Verkehrsdienst Mannheim geführt.

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