Feuerwehr Detmold

FW-DT: Heckenbrand in Jerxen-Orbke schnell unter Kontrolle

Detmold (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold um 17:34 Uhr zu einem gemeldeten Kleinbrand im Freien alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein größerer Teil einer Hecke in Brand geraten war. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem Wohngebäude bestand die Gefahr einer Brandausbreitung. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort umgehend auf Feuer 2 erhöht, sodass sich zusätzlich der Löschzug Mitte auf den Weg zur Einsatzstelle machte.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch vor Ort verbleiben.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell