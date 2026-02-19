Feuerwehr Detmold

FW-DT: Nächtlicher PKW-Brand

Detmold (ots)

Am 19.02.2026 wurde die Feuerwehr Detmold um 02:45 Uhr zu einem brennenden PKW in die Sofienstraße Ecke Robert-Koch-Straße in der Innenstadt alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Innenraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert.

Im Einsatz war das hauptamtliche Personal. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell