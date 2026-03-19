Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr wurde ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Benzstraße/Boveriestraße schwer verletzt. Der 71-Jährige wollte mit dessen E-Bike von der Boveriestraße nach rechts in die Benzstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Fiat-Fahrers, welcher auf der Benzstraße unterwegs war. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-jährige Fiat-Fahrer blieb unverletzt.

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