PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend, den 18.03.2026 wurde im Bereich der Haltestelle Blumenstraße ein Fahrrad der Marke Rose sichergestellt.

Zwei Polizeibeamte des Revier Weinheims wurden zuvor auf einen 35-jährigen Mann aufmerksam gemacht, welcher das noch mit einem Faltschloss gesicherten Gravelbike auf dem Rücken trug. Im Rahmen einer durchgeführten Personenkontrolle konnte der Mann keine gesicherten Angaben zur Herkunft des Fahrrads mitteilen.

Genaue Angaben zum sichergestellten Fahrrad: 

    Marke: Rose
    Modell: Blend
    Farbe: schwarz
    Gesichert mit einem schwarzen Faltschloss

Personen, die das Fahrrad erkennen oder Angaben zur Herkunft geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-1003/0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 13:56

    POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlsserie in Supermarkt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld steht ein Supermarkt, in welchem an sieben Tagen in der Woche eingekauft werden kann. Kundinnen und Kunden scannen ihre Waren eigenständig. Personal ist dabei nicht immer vor Ort. Dies nutzten mehrere bislang unbekannte Täterinnen und Täter aus, um dort ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 13:42

    POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr wurde ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Benzstraße/Boveriestraße schwer verletzt. Der 71-Jährige wollte mit dessen E-Bike von der Boveriestraße nach rechts in die Benzstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 13:41

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Politeur von Autofahrer angefahren

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nachdem ein 61-jähriger Autofahrer am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr einen Strafzettel wegen Falschparkens in der Mannheimer Straße erhalten hatte, fuhr er mit seinem Auto einen Politeur an. Der 61-Jährige parkte sein Fahrzeug im Halteverbot, wonach er sich über den Strafzettel ärgerte. Im Anschluss drohte er dem Politeur, welcher gerade ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren