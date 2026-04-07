Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt alkoholisierten Fahrzeugführer in Rostock

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Ostersonnag, 05. April, stellten Beamte der Polizeiinspektion Rostock gegen 02:20 Uhr im Bereich der Gartenstadt einen Pkw mit drei Insassen fest, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte.

Der Fahrzeugführer missachtete zunächst die gegebenen Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte wenig später im Bereich der Satower Straße durch die eingesetzten Beamten gestoppt werden. Unmittelbar nach dem Anhalten versuchte ein Mitfahrer fußläufig zu flüchten. Dieser wurde jedoch nach etwa zehn Metern durch die Beamten gestellt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Bei dem 34-jährigen aserbaidschanischen Mitfahrer wurden im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen Substanzen aufgefunden, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um Betäubungsmittel handeln dürfte. Diese wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs einen Schlagring fest. Der verbotene Gegenstand wurde ebenfalls sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Rostock.

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