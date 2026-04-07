Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Osterfeuer gerät außer Kontrolle und verursacht hohen Sachschaden

Teterow/ Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenen Gründonnerstag geriet gegen 16:40 Uhr ein privates Osterfeuer in Hohen Demzin im Landkreis Rostock außer Kontrolle und löste einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Zuvor wollte ein 74-Jähriger Deutscher vor seinem Wohnhaus in der Dorfstraße neben einem angrenzenden Feld ein Osterfeuer abbrennen. Durch den Wind sei das Feuer dann auf das trockene Feld übergegriffen und breitete sich auf die gesamte Fläche von etwa 9.000 Quadratmetern aus.

In der Nähe des ursprünglichen Feuers war zunächst auch der PKW des 74-Jährigen abgestellt. Um diesen aus der Gefahrenquelle zu bringen, stellte er seinen Mercedes in die Garage. Jedoch musste der PKW zuvor mit den Flammen in Berührung gekommen sein, weil auch dieser nun anfing zu brennen. Der Besitzer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen und der Garage ins Freie begeben. Glücklicherweise wurde er dabei nicht verletzt.

Das Feld verkohlte durch das Feuer vollständig. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich durch den Brand ebenso erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden an Feld und Fahrzeug wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

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