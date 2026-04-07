POL-HRO: Folgemeldung - 86-jähriger Radfahrer verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall vom 01.04.2026 nahe Rethwisch

Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag, 07. April, kam es gegen 08:45 Uhr auf der Parkstraße in Rostock-Warnemünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Kleinkraftrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger deutscher Fahrer eines Ford Transit mit Anhänger die Parkstraße aus Warnemünde kommend in Richtung Diedrichshagen. ...

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