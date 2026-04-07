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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Folgemeldung - 86-jähriger Radfahrer verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall vom 01.04.2026 nahe Rethwisch

Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)

Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass der 86-jährige Radfahrer, der nach einem schweren Unfall am 01.04.2026 in Steinbeck nahe Rethwisch (Landkreis Rostock) ins Klinikum eingeliefert wurde, verstorben ist.

Pressemitteilung vom 02.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6248784

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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