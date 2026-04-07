POL-HRO: Folgemeldung - 86-jähriger Radfahrer verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall vom 01.04.2026 nahe Rethwisch
Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)
Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass der 86-jährige Radfahrer, der nach einem schweren Unfall am 01.04.2026 in Steinbeck nahe Rethwisch (Landkreis Rostock) ins Klinikum eingeliefert wurde, verstorben ist.
Pressemitteilung vom 02.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6248784
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