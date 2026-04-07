Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand einer Kapelle

Am Montag, 06. April 2026 gegen 08:07 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer kleinen, freistehenden Kapelle in der Straße Sträpel. Eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Kapelle geriet in Vollbrand, der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sontag, 05. April 2026 18:00 Uhr bis Montag, 06. April 2026 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Laguna in schwarz. Der Pkw war an der Von-Frydag-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

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