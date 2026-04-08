PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 12:15 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinbus vom Bahnhof kommend die Straße An der Gräfte zu queren um in Richtung Neuer Markt weiter zu fahren. Hierbei übersah er eine 48-jährige Vechtaerin, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Straße An der Gräfte befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 48-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 71-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Füchteler Straße und beabsichtigte in die Ravensberger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 30-jährigen Frau aus Steinfeld. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen wurde der Pkw der 71-Jährigen in den Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses geschleudert. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:46

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Diebstahl eines Geldwechselautomaten Am Dienstag, 07. April 2026 in der Zeit zwischen 04:15 Uhr bis 04:20 Uhr betrat ein derzeit unbekannter maskierter Täter ein Geschäft mit Unterhaltungsautomaten und entwendete einen in der Wand befestigten Geldwechselautomaten. Anschließend flüchtete er. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand einer Kapelle Am Montag, 06. April 2026 gegen 08:07 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer kleinen, freistehenden Kapelle in der Straße Sträpel. Eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Kapelle geriet in Vollbrand, der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Vechta - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren