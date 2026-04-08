Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 12:15 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit einem Kleinbus vom Bahnhof kommend die Straße An der Gräfte zu queren um in Richtung Neuer Markt weiter zu fahren. Hierbei übersah er eine 48-jährige Vechtaerin, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Straße An der Gräfte befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 48-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 71-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Füchteler Straße und beabsichtigte in die Ravensberger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 30-jährigen Frau aus Steinfeld. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen wurde der Pkw der 71-Jährigen in den Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses geschleudert. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000,00 Euro.

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