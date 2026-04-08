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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Geldwechselautomaten

Am Dienstag, 07. April 2026 in der Zeit zwischen 04:15 Uhr bis 04:20 Uhr betrat ein derzeit unbekannter maskierter Täter ein Geschäft mit Unterhaltungsautomaten und entwendete einen in der Wand befestigten Geldwechselautomaten. Anschließend flüchtete er. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 07. April 2026 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Sprinter die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Er beabsichtigte nach links in die Straße Rotenberg abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Eine 35-jährige Saterländerin erkannte dies und brachte ihren Pkw ebenfalls zum Stehen. Ein 28-jähriger Saterländer übersah die wartenden Pkw und fuhr auf den Pkw der 35-Jährigen auf, welcher in der Folge auf den Sprinter des 50-Jährigen geschoben wurde. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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