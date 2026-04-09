Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung / Zeugen gesucht

Im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich des Osterfeuers in Bethen, Bether Ring, am 05.04.2026, kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 35-jährigen aus Dohren (Emsland). Dieser suchte gegen 00:30 Uhr (06.04.2026) einen im Veranstaltungsgelände aufgestellten Toilettenwagen auf. In diesem sei er von zwei bis drei Männern angesprochen worden. Im Gesprächsverlauf sei es zu einer einseitigen Konfrontation seitens der Männer gekommen. Der Mann aus Dohren wurde im Toilettenwagen ins Gesicht geschlagen. Danach verließ er diesen. Einer der Männer folgte ihm und habe ein weiteres Mal ins Gesicht geschlagen, sodass der 35-Jährige gegen ein Zaunelement gestoßen sei. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Gruppe um den männlichen Täter verließ daraufhin die Örtlichkeit. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- 20-25 Jahre - Schwarze Haare - Schwarzer Bart

Zeugen können sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 27.03.2026 bis 08:04.2026 versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Haustür eines Einfamilienhauses in der Glockenblumenstraße zu öffnen. Nach bisheriger Erkenntnis wurde das Wohnhaus nicht betreten, Sachschaden entstand allerdings an der Hauseingangstür. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Cloppenburg - Anbau eines Stallgebäudes gerät in Brand

Am Mittwoch, den 08.04.2026, geriet gegen 13:00 Uhr der Anbau eines Legehennenstalls am Kessener Weg in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte ein Übergreifen auf die Stallungen verhindern und den Brand zügig löschen. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.

Cloppenburg - Heckenbrand

Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg ein weiteres Mal gefordert. Gegen 19:32 Uhr geriet im Garten eines Wohnhauses an der Gerhart-Hauptmann-Straße eine Hecke in Brand. Brandursächlich könnte ein unsachgemäßer Umgang mit einem Holzkohlegrill gewesen sein. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

Cloppenburg - Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch, den 08.04.2026, befuhr ein 49-jähriger PKW-Führer aus Essen (Oldb) den Lankumer Ring und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz eines Baumarktes abzubiegen. Dabei erkannte er nach bisherigen Erkenntnissen die Einfahrt zum Parkplatz zu spät und setzte seinen PKW im Anschluss in Schrittgeschwindigkeit zurück. Dabei übersah er einen die Fahrbahn kreuzenden 91-jährigen Fußgänger aus Emstek, der sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem PKW des Esseners befand. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Emsteker schwer verletzt.

Essen - Umfangreicher Diebstahl von Baustellen

In der Zeit von Dienstag, den 07.04.2026 (12:00 Uhr) bis Mittwoch, den 08.04.2026 (12:00 Uhr), betraten unbekannte Täter das Gelände einer Baustelle an der Haferstraße in Essen (Oldb). Hier entwendeten sie aus einem dortigen Rohbau und einem abgestellten Anhänger umfangreich Werkzeug. Weiteres Werkzeug wurde im gleichen Tatzeitraum aus einem Lager- und Bürocontainer, ebenfalls auf einer Baustelle an der Haferstraße, entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterte der Versuch, einen Aufenthaltscontainer aufzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

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