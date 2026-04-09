Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Gefährliche Körperverletzung bei Osterfeuer

In der Nacht vom 05.04.2026 auf den 06.04.2026 kam es bei einer Veranstaltung anlässlich des Osterfeuers in Barßel gegen 01:25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann aus Apen und einem 19-jährigen Mann aus Barßel. Im Kontext der Auseinandersetzung kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei dem auch ein Tritt mit dem Fuß ins Gesicht angezeigt wurde. Diverse Zeugen beobachteten den Vorfall. Die alarmierte Polizei nahm den Sachverhalt auf und erteilte den Kontrahenten einen Platzverweis für die Veranstaltung. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Sträucher-Haufen fängt Feuer

Am Dienstag, den 07.04.2026, wurden die Feuerwehren Gehlenberg und Lorup gegen 21:45 Uhr zu einem Brand eines größeren Sträucher-Haufens auf einer Ackerfläche an der Straße Neulorup alarmiert. Dieser war eigentlich für das Osterfeuer vorgesehen, wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse am Sonntag allerdings nicht angesteckt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Friesoythe - Betrunken mit dem Trecker unterwegs

Am Mittwoch, den 08.04.2026, befuhr ein 29-jähriger Friesoythe die Straße Kamper Rolle mit einem Trecker. Hier wurde er gegen 19:36 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Friesoythe nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem führte er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol (0,78 Promille), was die Entnahme der Blutprobe nach sich zog. Desweiteren war der Trecker nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Vielzahl von Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - PKW in Graben / Ohne Führerschein und Versicherung

Am Mittwoch, den 08.04.2026, befuhr ein 23-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe die Bundesstraße 401 in Richtung Papenburg. Im Verlauf beabsichtigte dieser in die Straße Kamper Rolle abzubiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er in den Straßengraben. Der Friesoyther konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme weder einen Führerschein vorweisen, noch war das mitgeführte Fahrzeug zugelassen und versichert.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 08.04.2026 (16:30 Uhr) bis Donnerstag, den 09.04.2026 (00:20 Uhr) touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW an der Schwaneburger Straße und hinterließ Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtenden Verursacher können der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 mitgeteilt werden.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, den 06.04.2026 (20:00 Uhr) bis Dienstag, den 07.04.2026 (08:00 Uhr) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Friesoyther Straße in Barßel und touchierte einen auf einem Parkstreifen abgestellten PKW in Fahrtrichtung Harkebrügge. Danach setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222022 entgegen.

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