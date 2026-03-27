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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - E-Scooter fährt Frau über Fuß und flüchtet - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, lief eine 60-jährige Frau im Domgarten, parallel zum Schillerweg, in Richtung des Minigolfplatzes. Eine unbekannte, junge, männliche Person fuhr beim Vorbeifahren an der Frau über deren Fuß, wodurch sie sich verletzte. Der junge Mann hielt zunächst an, entschuldigte sich, nannte falsche Personalien und fuhr dann weiter.

Der junge Mann trug dunkle Kleidung mit grünen Streifen auf der Hose und grauen Sneakern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem jungen Mann, oder der junge Mann selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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