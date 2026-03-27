Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, wurde in der Draisstraße mehrere Gegenstände in einen weißen Kleinbus geladen. Anschließend wendete das Fahrzeug, beschädigte dabei eine Parkplatzsperre und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder den Insassen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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