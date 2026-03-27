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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 26.03.2026, gegen 14.20 Uhr, gemeldet, dass vor ihm ein Fahrzeug in Schlangenlinien fahren würde. Durch die Streife konnte das Fahrzeug in der Samuel-Heinicke-Straße kontrolliert werden. Bei dem 36-jährigen Mann aus Frankenthal konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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