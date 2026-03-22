Feuerwehr Solingen

FW-SG: Feuerwehr rettet Katze

Schwelbrand gelöscht

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde am Sonntagmittag gegen 14:10 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Auf der Deusberger Straße im Stadtteil Solingen-Ohligs hatten Nachbarn in einem Hinterhof aus einem Bungalow Brandgeruch wahrgenommen. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden eine stark verrauchte Wohnung vor. Die Fensterscheiben wahren bereits gerissen und die Flammen wieder erstickt. Die Bewohner hatten die Wohnung wenige Minuten zuvor verlassen. Jedoch wurde die Katze Fibi vermisst. Nach dem kurzen Abkühlen der Rauchschicht und dem Herstellen einer Belüftungsöffnung, konnten die Feuerwehrkräfte mit Hilfe eines Lüfters die Wohnung schnell durchsuchen und die vermisste Katze retten. Die Kollegen vom Rettungswagen gaben der Katze eine Sauerstoffdusche, worauf sie wieder zu sich kam. Anschließend wurde die Katze in eine Tierklinik gebracht. Die Arbeiten dauerten ca. 60 Minuten. Unterstützt wurden die Kollegen der Feuerwachen II und III dabei von den Kameraden der Löscheinheit Ohligs/Merscheid.

Die Wohnung ist aufgrund der immensen Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell