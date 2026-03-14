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Feuerwehr Solingen

FW-SG: Ausgedehnte Ölspur sorgt für Verkehrsbehinderungen von der Kohlfurt bis zum Schlagbaum

Solingen (ots)

Am heutigen Mittag meldeten zahlreiche Verkehrsteilnehmer eine ausgedehnte Ölspur im Bereich Stöcken / Kuller Straße / Wernerstraße und Schlagbaumer Straße, von welcher eine akute Verkehrsgefährdung ausging (rutschige Fahrbahn).

Neben der Ölspur-Bereitschaft der technischen Betriebe entsandte die Feuerwehr-Leitstelle daher auch Kräfte der Feuerwehr Solingen. Gemeinsam mit den technischen Betrieben stumpften die Einsatzkräfte die rund 2 km lange Ölspur ab. Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Sebastian Wagner
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: sebastian.wagner@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

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