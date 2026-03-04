Feuerwehr Solingen

FW-SG: Rauchentwicklung nach Brand in einem Sportpark

Solingen (ots)

Um 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem gemeldeten Gebäudebrand zu einem Sportpark in Aufderhöhe alarmiert. Es hatte sich bei Bodensanierungsarbeiten ein Lüfter durch einen technischen Defekt entzündet. Ein Mitarbeiter hat sich bei einem erfolgreichen Löschversuch eine Rauchgasintoxikation zugezogen und musste ins Klinikum Solingen mit einem Rettungswagen transportiert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht und wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert gekühlt. Durch das Feuer wurde die Halle massiv verraucht und musste aufwendig mit mehreren Lüftern der Feuerwehr über ca. zwei Stunden entraucht werden. Die zwischenzeitliche Vermutung, dass sich noch eine weitere Person in der verrauchten Halle befand, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Im Einsatz waren insgesamt 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Straße Landwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell