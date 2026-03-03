PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Kellerbrand in Solingen-Ohligs - Mehrere Verletzte nach Verpuffung

Solingen (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Solingen gegen 17:30 Uhr zu einem Kellerbrand im Stadtteil Ohligs in die Ruhrstraße alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Auf der Rückseite des Gebäudes machte sich an einem Fenster im 1. Obergeschoss eine weibliche Person bemerkbar, die sich aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbstständig ins Freie retten konnte. Die Feuerwehr leitete umgehend eine Menschenrettung über ein Sprungpolster ein und brachte die Person in Sicherheit. Die Person wurde aufgrund der Verletzungen unter notärztlicher Begleitung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Solingen transportiert. Eine männliche Person wurde im Außenbereich des Gebäudes mit schweren Brandverletzungen angetroffen. Sie wurde ebenfalls notärztlich versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte im weiteren Verlauf der Transport von der Feuer- und Rettungswache III in Wald mit einem Rettungshubschrauber in ein spezialisiertes Brandverletztenzentrum. Sämtliche Wohnungen im Brandobjekt wurden auf weitere Bewohner kontrolliert. Dazu mussten die Wohnungen mit Gewalt geöffnet werden. Im betroffenen Gebäude wurden jedoch keine weiteren Bewohner vorgefunden. Nach der Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung im Keller eingeleitet. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz im Innenangriff vor, um das Feuer zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Insgesamt wurden von neun Trupps unter Atemschutz drei C-Rohre vorgenommen. Der eigentliche Brand im Keller konnte schnell gelöscht werden. Die Verrauchung im Objekt war jedoch so stark, dass über zwei Hochleistungslüfter mehrere Stunden eine Belüftung des Objekts und aller Wohnungen durchgeführt wurde. Ein vermisster Hund war selbstständig aus dem Haus gelaufen und konnte durch die Polizei an den Besitzer übergeben werden. Die Stadtwerke Solingen trennten das Gebäude von Strom- und Gasversorgung. Das Brandobjekt ist nach dem Einsatz zunächst nicht mehr bewohnbar. Bis auf eine Person konnten alle Bewohner bei Bekannten oder Verwandten unterkommen. Ein Bewohner wurde durch den Stadtdienst Wohnen in einem Hotel untergebracht. Der Rettungsdienst wurde aus dem Kreis Mettmann von einem Notarzt aus Hilden unterstützt. Es waren alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Ohligs/Merscheid im Einsatz. Zwei Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während des laufenden Einsatzes von den Freiwilligen Löscheinheiten Gräfrath und Ruppelrath besetzt. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Solingen sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Bonner Straße. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Michael Einhoff
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: M.Einhoff@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

