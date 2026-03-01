Feuerwehr Solingen

FW-SG: Rußbrand in einem Kamin

Solingen (ots)

In einem Wohngebäude im Bereich Haus Grünewald meldete der Eigentümer einen Rußbrand in seinem Kamin mit starker Rauchentwicklung der Feuerwehr Leitstelle. Daraufhin wurde um 14:59 Uhr die Feuerwehr Solingen alarmiert und rückte mit 10 Feuerwehrbeamten zur Einsatzstelle aus. Nach der Erkundung wurde die Löscheinheit 6, Gräfrath zur Unterstützung mit 6 Kameraden des arbeitsintensiven Einsatzes nachgefordert. Mit Hilfe der schnell vor Ort eingetroffenen Bezirksschornsteinfegerin konnte der Kamin durch Fegen des Kamins aus dem Drehleiterkorb vom brennenden Ruß kontrolliert befreit werden, so dass der Einsatz nach 1,5 Stunden erfolgreich beendet werden konnte.

