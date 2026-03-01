PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Rußbrand in einem Kamin

Solingen (ots)

In einem Wohngebäude im Bereich Haus Grünewald meldete der Eigentümer einen Rußbrand in seinem Kamin mit starker Rauchentwicklung der Feuerwehr Leitstelle. Daraufhin wurde um 14:59 Uhr die Feuerwehr Solingen alarmiert und rückte mit 10 Feuerwehrbeamten zur Einsatzstelle aus. Nach der Erkundung wurde die Löscheinheit 6, Gräfrath zur Unterstützung mit 6 Kameraden des arbeitsintensiven Einsatzes nachgefordert. Mit Hilfe der schnell vor Ort eingetroffenen Bezirksschornsteinfegerin konnte der Kamin durch Fegen des Kamins aus dem Drehleiterkorb vom brennenden Ruß kontrolliert befreit werden, so dass der Einsatz nach 1,5 Stunden erfolgreich beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Christian von Egen
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: C.vonEgen@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 19:27

    FW-SG: Teileinsturz von Gebäude in der Innenstadt

    Solingen (ots) - Am Sonntag um 14:06 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Teileinsturz eines Gebäudes auf der Clemens-Horn-Straße in Solingen alarmiert. In einer Hinterhofdurchfahrt war Putz von der Decke gestürzt und ein Absacken der Decke war bereits von außen feststellbar. Umgehend wurde der betroffene Gebäudeteil geräumt und ein Fachberater Statik des Technischen Hilfswerks sowie das Ordnungsamt hinzugezogen. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 06:36

    FW-SG: Gartenhaus im Vollbrand

    Solingen (ots) - Die Feuerwehr Solingen wurde um 3:15 Uhr zu einem Brand eines Gartenhauses nach Verlach alarmiert. Die erst eintreffende Feuerwache II aus Ohligs fordert weitere Kräfte nach, da es sich um einen Vollbrand des Gartenhauses handelte und für die Löschmaßnahmen eine Löschwasserversorgung aufgebaut werden musste. Es gelang der Feuerwache II die Brandausbreitung auf weitere kleine Anbauten und Nadelbäume zu verhindern. Die Polizei half dabei tatkräftig und ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 23:02

    FW-SG: Verkehrsunfall auf der BAB 3 - Fahrtrichtung Oberhausen

    Solingen (ots) - Am heutigen Tag wurden Feuerwehr und Polizei um 18:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen, kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden, alarmiert. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. In den Unfall waren drei Kleintransporter sowie ein SUV verwickelt, die aus bislang ungeklärter Ursache aufeinander aufgefahren waren. Insgesamt waren fünf Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren