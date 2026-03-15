Feuerwehr Solingen

FW-SG: Felsensturz am Balkhauser Weg - Straße bis auf Weiteres gesperrt

Solingen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr um 14:30 Uhr zu einem Felsensturz am Balkhauser Weg, kurz vor dem Balkhauser Kotten, alarmiert. Mehrere große Felsstücke hatten sich aus dem Hang gelöst und waren auf die Fahrbahn gestürzt. Ein besonders großer Felsbrocken lag noch sichtbar im Gefahrenbereich.

Die Polizei sperrte die Straße umgehend vollständig. Die Feuerwehr verschaffte sich zunächst einen Überblick über die Lage. Aufgrund der Größe der Felsbrocken und der schwierigen geologischen Situation wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) aus Solingen hinzugezogen. Dieser unterstützte die Einsatzleitung bei der Lage, sowie bei der Planung des Einsatzes von schwerem Räumgerät.

Die Fachgruppe Räumen des THW-Ortsverbandes Düsseldorf kamen mit 6 Einsatzkräften und einem 14 t Radlader zur Einsatzstelle, diese entfernten das liegende Gestein von der Fahrbahn. Insgesamt wurden rund 15 m³ Geröll und Felsmaterial von der Straße geräumt und zur Seite geschoben.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Gestein aus brüchigem, schieferartigem Material bestand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Felsstücke aus dem Hang lösen könnten, wurde zusätzlich ein Geologe hinzugezogen. Auch nach eingehender Begutachtung konnte nicht sicher festgestellt werden, dass keine weiteren Abbrüche drohen.

Während der Räumarbeiten sorgten Kräfte des ABC-Zuges der LE 20 mit insgesamt 6 Einsatzkräften für eine umfangreiche Ausleuchtung der Einsatzstelle, da sich die Arbeiten bis in die Abendstunden hinzogen.

Die TBS richtet eine entsprechende Beschilderung der Vollsperrung des Balkhauser Wegs ein. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den SD-Natur und Umwelt übergeben.

Der Balkhauser Weg bleibt bis auf Weiteres vollständig für den Individualverkehr gesperrt, da weiterhin ein mögliches hohes Risiko durch weitere Felsabbrüche besteht.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete gegen 20:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell