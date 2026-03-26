Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Lagerhalle

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, dem 24.03.2026, 14:00 Uhr, auf Mittwoch, 08:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte Täter brachen zwei Vorhängeschlösser auf und verschafften sich so Zutritt zur Halle. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Wer im genannten Zeitraum in der Hauptstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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