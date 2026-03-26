Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flüchtigen Ladendieb erwischt

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen halb zwei, meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Maximilianstraße einen flüchtigen Ladendieb. Dieser hatte zuvor mehrere Kleidungsstücke in einem Rucksack verstaut und damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der 42-jährige Dieb wurde durch Polizeibeamte in einem anderen Geschäft in der Maximilianstraße gestellt. Die zuvor gestohlenen Kleidungsstücke im Wert von 220 Euro wurden sichergestellt und wieder an das Kaufhaus herausgegeben. Der 42-Jährige wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss wieder entlassen.

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