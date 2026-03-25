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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und Pedelec

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:40 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem PKW vom Parkplatz des Finanzamtes in die Johannesstraße ein, dabei übersah sie eine bevorrechtigte, von links kommende 37-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen die 37-Jährige stürzt und sich verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei den ineinander übergehenden Straßen Große Himmelsgasse / Johannesstraße / Armbruststraße um Einbahnstraßen handelt, die Fahrtrichtung für Fahrräder jedoch in beide Richtungen freigegeben ist. Die entsprechende Beschilderung ist an allen Zufahrten an-, sowie Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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