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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugbrand

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmittag des 24.03.2026 kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand am Kreisverkehr an der L 524 und der L 533. Ein 37-jähriger fuhr zuvor mit seinem Auto auf der B 9 als er plötzlich einen Schlag aus dem Motorraum vernahm. Er verließ daraufhin die Bundesstraße und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Kreisverkehr an der L 533 ab. Als er die Motorhaube öffnete, konnte er bereits Flammen feststellen. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Mutterstadt gelöscht. Es erlitt einen Totalschaden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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