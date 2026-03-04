PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ausbreitung von Gewässerverunreinigung eingedämmt

Aurich-Sandhorst (ots)

Am Montagnachmittag wurde im Bereich der Lützowallee ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche der Sandhorster Ehe festgestellt. Offenbar gelangte die Flüssigkeit über einen Zulauf der Oberflächenentwässerung in das Gewässer und verschmutzte dieses. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, forderte die Untere Wasserbehörde Unterstützung durch die Feuerwehr Sandhorst an. Die Einsatzkräfte legten in der Folge zwei Ölsperren auf Höhe der Straße Am Tiergarten sowie im Bereich der Brücke am Wallster Weg aus und kontrollierten den Flusslauf der Sandhorster Ehe auf weitere Umweltverschmutzungen, welche aber nicht zu erkennen waren. Rund eine Stunde sind die Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

