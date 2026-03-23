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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 22.03.2026 gegen 17:40 Uhr kommt es an der Kreuzung Eisenbahnstraße und Heinrich-Heine-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer befährt die Eisenbahnstraße in Richtung der Unterführung. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer befährt gleichzeitig die Heinrich-Heine-Straße und beabsichtigt nach links in die Eisenbahnstraße abzubiegen. Hierbei kommt es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall zieht sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zu, eine weitere medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort ist nicht erforderlich. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergibt sich, dass der 36-jährige Unfallverursacher das für seine Fahrtrichtung geltende rote Lichtzeichen missachtet und in die Kreuzung eingefahren ist, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch Abschleppunternehmen aufgenommen. Da an einem beteiligten Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurden diese entsprechend durch die Feuerwehr gebunden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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