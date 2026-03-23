Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15 - 18 Uhr parkte ein 62-Jähriger seinen blauen PKW der Marke Dacia am rechten Fahrbahnrand in der Fritz-Ober-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß auf unbekannte Art und Weise gegen die Fahrerseite und beschädigte den geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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