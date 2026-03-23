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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Frankenthal (ots)

Am 22.03.2026 gegen 15:50 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal gemeldet. Vor Ort ergibt sich, dass ein 62-jähriger PKW-Fahrer den Albrecht-Dürer-Ring Richtung Mahlastraße befahren hat. An der Einmündung zur Otto-Dill-Straße übersieht der 62-Jährige einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 28-jähirgen PKW-Fahrer. Durch die Missachtung der dort geltenden Vorfahrtsregeln kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht insgesamt ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch ausgehend vom 62-jährigen Unfallverursacher festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde folglich angeordnet und durch einen verständigten Polizeiarzt bei hiesiger Dienststelle entnommen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis angeregt. Weiterhin wurde gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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