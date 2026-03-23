Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer schwer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 05:50 Uhr auf der K22 zwischen Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim. Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim stürzte, vermutlich aufgrund eines die Straße querenden Hasen, und zog sich hierbei Verletzungen am Bein zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme in diesem Bereich komplett gesperrt, die Sperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell