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POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads - Zeugen gesucht

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads - Zeugen gesucht
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Speyer (ots)

Am gestrigen Montag, im Zeitraum zwischen 08:00 - 09:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad an einer Schule in der Holzstraße. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Pfosten gesichert. Es stand linksseitig des Schülereingangs an einem neuen Pavillon. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike für Herren der Marke Bulls, Modell Wild Creed RS in den Farben Schwarz und Lila.

Wer hat zur genannten Zeit im Bereich des Schülereingangs an der Nikolaus-von-Weis-Realschule verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Täterhinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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