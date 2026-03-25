Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl aus Baustelle

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.03.2026 kam es auf der Baustelle an der Realschule Plus in der Grünstadter Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Anhand der bisherigen Ermittlungen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 23:40 Uhr am 23.03.2026 eingrenzen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde der Bauzaun an der Baustelle verschoben und anschließend das Gelände betreten. Hierbei wurden an mehreren Stromkästen auf der Baustelle Stromkabel durchtrennt. Anschließend wurden mehrere auf der Baustelle gelagerte Kupferkabel entwendet. Der genaue Umfang des Diebesguts ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe sowie der unbekannten Täter dauern weiter an.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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