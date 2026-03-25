POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren

Mutterstadt (ots) - Am Dienstagmittag des 24.03.2026 kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand am Kreisverkehr an der L 524 und der L 533. Ein 37-jähriger fuhr zuvor mit seinem Auto auf der B 9 als er plötzlich einen Schlag aus dem Motorraum vernahm. Er verließ daraufhin die Bundesstraße und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Kreisverkehr an der L 533 ab. Als er die Motorhaube öffnete, konnte er bereits Flammen feststellen. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr ...

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