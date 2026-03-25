POL-PDLU: Speyer - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren
Speyer (ots)
Am Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 23-jährigen PKW-Fahrer in der Straße Zum Schlangenwühl. Die eingesetzten Polizisten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde schließlich auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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