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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeigen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 25.03.2026 gegen 15:45 Uhr konnte ein 26-jähriger PKW-Fahrer durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte zunächst festgestellt werden, dass der 26-Jährige keine Ausweispapiere mit sich führt. Zur Identitätsfeststellung wurde lediglich ein Foto eines Führerscheins vorgezeigt. Im weiteren Kontrollverlauf konnte festgestellt werden, dass sich der 26-Jährige mit seinen Angaben als sein Bruder ausgegeben hat. Nachdem über die polizeilichen Auskunftssysteme die echten Personalien des Fahrzeugführers ermittelt und verifiziert werden konnten, ergab sich, dass der 26-Jährige PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem vorgelegten Lichtbild des Führerscheins, handelte es sich um das Dokument seines Bruders. Der 26-Jährige versuchte durch die Angabe falscher Personalien bewusste die eingesetzten Beamten zu täuschen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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