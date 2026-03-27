POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrskontrolle
Frankenthal (ots)
Am 26.03.2026, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 13.35 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal in der Freinsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten insgesamt 7 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde hierbei mit 48 km/h die höchste Geschwindigkeit gemessen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einem 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen festgestellt, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle bestehen, diese konnten durch ihn sodann gegen Zahlung der Strafe abgewendet werden.
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