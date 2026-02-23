PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Wiederholt Betrugshandlungen mit "Zettel-Stift-Trick"

Sonneberg (ots)

Am Sonntag berichteten mehrere Anwohner Sonnebergs über die Betrugsmasche des "Zettel-Stift-Tricks". Bereits in der Vergangenheit rückte ein 63-Jähriger aus der Region mit dieser Masche in den Fokus polizeilicher Ermittlungen- so auch erneut am vergangenen Wochenende. Der Tatverdächtige hatte am besagten Sonntag an mehreren Wohnanschriften geklingelt und nach einem Zettel sowie einem Stift, um eine angebliche Nachricht für Nachbarn zu hinterlassen, gefragt. In einem Fall am Sonntagnachmittag in der Friesenstraße wurde der Mann durch eine Seniorin wiedererkannt und der aktuelle Umstand der Polizei gemeldet. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, versuchte sein "Glück" aber kurze Zeit später an einer anderen Wohnanschrift in der Bert-Brecht-Straße erneut. Der 63-Jährige steht in Anbetracht der Umstände im Verdacht, aus der Wohnung eines weiteren Geschädigten ein Handy gestohlen zu haben. Durch umfangreiche Ermittlungen, eine detaillierte Personenbeschreibung und polizeiliche Maßnahmen gelang es schließlich, den Gesuchten gegen 18.30 Uhr in der Sonneberger Bahnhofstraße festzustellen. Der nicht unerheblich Alkoholisierte beleidigte dann die eingesetzten Beamten, stritt trotz mehrerer Indizien sämtliche Umstände ab und zeigte sich zunehmend aggressiv. Aufgrund dessen wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen und am Montagmorgen von der Polizeidienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

