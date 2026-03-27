Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Hausfriedensbruch endet in JVA

Frankenthal (ots)

Am 26.03.2026, gegen 14.10 Uhr, wurde durch Mitarbeiter eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße ein 39-jähriger Mann gemeldet, welcher dort Hausverbot habe. Bei der Überprüfung durch die Streife wurde festgestellt, dass dieser einen offenen Haftbefehl hat. Er wurde sodann in eine JVA verbracht. Weiterhin gaben Zeugen an, dass dieser zuvor mit einem Fahrrad zum Supermarkt gefahren sei. Aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 3,1 Promille. Ihm wurde daraufhin noch eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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