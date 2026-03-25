PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt mutmaßliche Graffitisprayer auf frischer Tat

Halle (Saale) / Dieskau (ots)

Am Mittwoch, den 25. Februar 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei um 00:55 Uhr frischen Farbgeruch am Haltepunkt Dieskau wahr und stellten kurze Zeit später zwei Personen hinter einem Stromkasten fest, welche versuchten, sich vor den Bundespolizisten zu verstecken. Jener Kasten wurde zuvor auf einer Fläche von circa 10 Quadratmeter mit roter Farbe besprüht. Die Beamten konnten unter anderem drei Spraydosen und zwei Sprühköpfe fest und im Weiteren sicherstellen. Zudem wurden bei dem 18-Jährigen zwei Tüten mit insgesamt 14 Sprühköpfen aufgefunden. Außerdem hatte er an seiner Hose und seinen Schuhen rote Farbanhaftungen. Die Eltern des Jüngeren konnten telefonisch nicht erreicht werden. Es erfolgte die Mitnahme der 17- und 18-jährigen Jungen in das Bundespolizeirevier Halle (Saale). Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige zu seiner Mutter gebracht und in ihre Obhut übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat gegen die beiden Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen helfende Bundespolizisten

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 21. März 2026 war ein Regionalexpress auf der Strecke von Halberstadt in Richtung Halle (Saale) im Einsatz. Als der Zug am Zielbahnhof angekommen war, stiegen die Fahrgäste aus und der Zugbegleiter kontrollierte, ob alle Reisenden die Bahn tatsächlich verlassen hatten. Anschließend sollte der Express in die Abstellgruppe ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Verbale Streitigkeit endet in Bedrohung und Körperverletzung

    Biederitz (ots) - Am Donnerstag, den 19. März 2026 kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Berlin in Richtung Magdeburg, im Bereich kurz vor Biederitz, zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen. Anschließend bedrohte der Ältere den Jüngern, beleidigte ihn und gab an, ein Messer mit sich zu führen. Unvermittelt griff der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren