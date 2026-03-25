Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt mutmaßliche Graffitisprayer auf frischer Tat

Halle (Saale) / Dieskau (ots)

Am Mittwoch, den 25. Februar 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei um 00:55 Uhr frischen Farbgeruch am Haltepunkt Dieskau wahr und stellten kurze Zeit später zwei Personen hinter einem Stromkasten fest, welche versuchten, sich vor den Bundespolizisten zu verstecken. Jener Kasten wurde zuvor auf einer Fläche von circa 10 Quadratmeter mit roter Farbe besprüht. Die Beamten konnten unter anderem drei Spraydosen und zwei Sprühköpfe fest und im Weiteren sicherstellen. Zudem wurden bei dem 18-Jährigen zwei Tüten mit insgesamt 14 Sprühköpfen aufgefunden. Außerdem hatte er an seiner Hose und seinen Schuhen rote Farbanhaftungen. Die Eltern des Jüngeren konnten telefonisch nicht erreicht werden. Es erfolgte die Mitnahme der 17- und 18-jährigen Jungen in das Bundespolizeirevier Halle (Saale). Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige zu seiner Mutter gebracht und in ihre Obhut übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat gegen die beiden Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

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