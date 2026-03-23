Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen helfende Bundespolizisten

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 21. März 2026 war ein Regionalexpress auf der Strecke von Halberstadt in Richtung Halle (Saale) im Einsatz. Als der Zug am Zielbahnhof angekommen war, stiegen die Fahrgäste aus und der Zugbegleiter kontrollierte, ob alle Reisenden die Bahn tatsächlich verlassen hatten. Anschließend sollte der Express in die Abstellgruppe gefahren werden. Hierbei fiel dem Kontrolleur ein junger Mann auf, der tief und fest im Zug schlief. Er versuchte den 20-Jährigen erfolglos zu wecken und verständigte daraufhin um 17:16 Uhr die Bundespolizei. Eine Streife nahm sich dem Sachverhalt sofort an und begab sich zum Bahnsteig 12 am Hauptbahnhof Halle (Saale). Auch auf lautes Ansprechen und leichtes Rütteln der Bundespolizisten reagierte der Schlafende vorerst nicht. Unvermittelt schreckte der Mann hoch und schlug mit seinen Armen um sich. Die Einsatzkräfte schilderten ihm die Situation und stellten sich als Polizeibeamte vor. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens griff er die eingesetzten Beamten unvermittelt an und leistete massiven Widerstand. Er versuchte durch Kopfstöße und Beißen die handelnden Bundespolizisten zu verletzten. Es mussten weitere Beamte hinzugezogen werden, um den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Anschließend erfolgte seine Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an. Durch seine Widerstandshandlung wurde eine Beamtin leicht an ihrer Oberlippe verletzt. Sie ist weiterhin dienstfähig. Der algerische Staatsangehörige erhält Strafanzeigen unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

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