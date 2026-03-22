Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schneller Fahndungserfolg: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach Gelddiebstahl

Magdeburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines Stoffbeutels mit Bargeld in Höhe von über siebentausend Euro in einem Regionalexpress am Samstag, den 21. März 2026, konnte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bereits am Folgetag einen Tatverdächtigen im Hauptbahnhof Magdeburg ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Reisender den Beutel aufgrund eines Toilettenganges im besagten Zug, kurz vor der Abfahrt nach Halle (Saale), unbeaufsichtigt zurückgelassen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, entwendete das Bargeld und verließ den Express noch vor dessen Abfahrt. Durch die umgehend eingeleitete Fahndung sowie die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte ein tatverdächtiger Mann identifiziert werden. Am Sonntag, den 22. März 2026, erkannten Bundespolizisten am Vormittag den Gesuchten im Personentunnel des Hauptbahnhofes wieder und unterzogen ihn einer Kontrolle. Die Personalien des 45-Jährigen konnten anhand gültiger Personaldokumentente festgestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurden bei dem Syrer über sechshundertfünfzig Euro Bargeld aufgefunden. Die Stückelung stimmte mit dem am Vortag entwendeten Geld überein, wodurch sich der Tatverdacht erhärtete. Zudem ergaben weitere Recherchen, dass der Mann bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist und sich regelmäßig im Bereich von Bahnhöfen aufhält. Eine erkennungsdienstliche Behandlung schloss sich im Rahmen der weiteren Bearbeitung an. Die Bundespolizei führt die Ermittlungen wegen Diebstahls fort und prüft, inwieweit ein Zusammenhang zu weiteren gleichgelagerten Delikten besteht. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, persönliche Gegenstände und insbesondere Wertsachen im öffentlichen Raum niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

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