Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendgruppe mit Drogen und Böllern bei Schmiererei ertappt

Niederndodeleben (ots)

Am Mittwoch, den 18. März 2026 um 18:40 Uhr informierten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine soeben am Bahnhof Niederndodeleben festgestellte Personengruppe, die augenscheinlich mehrere Graffitis angebracht hatte. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort und traf dort auf die Bahnbediensteten und fünf Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Vor Ort konnten Schmierereien an Wartemodulen, Fahrplanvitrinen, einer Infotafel sowie einem Streugutbehälter in Form von mehrfarbigen, sogenannten Tags festgestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden bei einem 15-Jährigen mehrere Permanentmarker, Sprühköpfe, angebrochene Spraydosen und Stoffbeutel mit Farbanhaftungen aufgefunden. Eine 15-Jährige war im Besitz eines Polenböllers ohne Kennzeichnung und ein 16-Jähriger hatte 6,9 Gramm vermutlich Cannabis bei sich. Die aufgefundenen Beweismittel wurden sichergestellt. Aufgrund der Minderjährigkeit wurden die Erziehungsberechtigten aller Jugendlichen verständigt. Die beiden 16-Jährigen Zeugen und der vermutliche Drogenbesitzer wurden nach Rücksprache vor Ort entlassen. Die 15-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und wurde im Beisein eines Sorgeberechtigten belehrt und im Nachgang an diesen vor Ort übergeben. Bei dem Schmierfinken erfolgte die Belehrung und Übergabe an der Wohnanschrift. Gegen ihn leitete die Bundespolizeiinspektion Magdeburg entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell