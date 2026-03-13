Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne Fahrschein im ICE unterwegs - 29-Jähriger führt Messer, Drogen und Steroide mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstabend, den 12. März 2026 informierte ein Zugbegleiter eines Intercityexpresses auf der Fahrt von Berlin nach Halle (Saale) um 21:18 Uhr das Bundespolizeirevier Halle (Saale) über eine männliche Person ohne Fahrausweis. Alarmierte Bundespolizisten erwarteten den Zug bei dessen planmäßiger Einfahrt wenige Minuten später auf Bahnsteig 6. Der Bahnmitarbeiter teilte den Beamten mit, dass der 29-Jährige in Berlin zugestiegen sei, sich in einem Wagen niedergelassen habe und bei der Fahrausweiskontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Daraufhin wurde eine Fahrpreisnacherhebung für den Mann ausgestellt. Beim Verlassen des Zuges war der Erschleicher sichtlich nervös und versuchte gegenüber den Beamten einen Gegenstand in seinem Jackenärmel zu verstecken. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein Messer handelte. Die Bundespolizisten sicherten das Messer und brachten den Belarussen in die Diensträume am Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Ampullen mit anabolen Steroiden, Betäubungsmittel sowie ein weiteres Messer aufgefunden. Die Identität des Tatverdächtigen konnte anhand mitgeführter Dokumente festgestellt werden. Eine Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab zudem, dass der Mann zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben war. Das Polizeirevier Halle (Saale) wurde hinzugezogen und übernahm zuständigkeitshalber die Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch und des Aufenthaltsgesetzes eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell