Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann ohne Ticket schlägt Zugbegleiter mit Gehhilfe auf den Kopf

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 9. März 2026 informierte die Verkehrslenkung der Deutschen Bahn um 18:50 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Fahrgast, der den Intercity-Express von Berlin nach München nutzte, ohne ein dafür erforderliches Ticket zu besitzen. Kurz darauf ging die erweiterte Meldung über einen körperlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in diesem Zug ein. Während der Kontrolle wurde der Fahrgast gegenüber dem Bahnbediensteten verbal aggressiv und versuchte, durch den Zug vor ihm zu flüchten. Dieser verhinderte dies, indem er dem Ukrainer den Weg versperrte. Unvermittelt schlug der 64-Jährige mit seiner Gehhilfe zu und verletzte den Bahnmitarbeiter am Kopf. Auch eine weibliche Reisende traf er bei seiner Ausholbewegung am Kopf. Eine Streife der Bundespolizei befand sich bei Einfahrt des Zuges an dessen Ankunftsgleis im Hauptbahnhof Halle (Saale) und nahm sich dem Sachverhalt an. Die Identität des 64-Jährigen konnte mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Der geschädigte Zugbegleiter brach seinen Dienst ab und reiste lediglich als Gast im selbigen Zug bis zum Zielbahnhof München. Der Beschuldigte erhält unter anderem Anzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

