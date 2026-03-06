PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger reist ohne Ticket mit 1,58 Promille und begeht Vielzahl an strafbaren Handlungen

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 5. März 2026 nutzte eine männliche Person eine S-Bahn, ohne einen für die Fahrt erforderlichen Fahrschein zu besitzen. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Leipzig in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof. Seine Fahrscheinkontrolle erfolgte kurz vor Halle (Saale) durch die Zugbegleiterin. Er verhielt sich aggressiv und schrie die Bahnmitarbeiterin lautstark an. Demnach wurde ihm der Fahrtausschluss ausgesprochen. Am Zielbahnhof schmiss der Mann sein Gepäck auf den Bahnsteig und wollte wieder in den zuvor genutzten Zug. Ein Mitarbeiter der Bahnsicherheit stellte sich ihm in den Weg. Unvermittelt schlug der 35-Jährige dem Helfenden mit der Hand in dessen Gesicht. Im Weiteren fixierte der Geschädigte den Tatverdächtigen und fesselte ihn. Daraufhin wurde die Bundespolizei um 20:02 Uhr informiert. Verständigte Beamte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof Halle (Saale). Auch nach deren Eintreffen verhielt sich der Deutsche weiterhin aggressiv und laut. Er beleidigte und bedrohte erneut die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens. Es erfolgte seine Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Auf dem Weg schrie er lautstark und tätigte eine verfassungswidrige Äußerung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,58 Promille. Aufgrund seiner starken Gefühlsschwankungen und Aggressionen wurde ein Rettungswagen angefordert, dem stimmte der Beschuldigte zu. Nach Eintreffen der alarmierten Kräfte schlug er beim Verlassen des Gewahrsamsbereiches mit seiner rechten Faust gegen eine Wand. Hierbei verletzte er sich an der Hand. Um weitere Eigenverletzungen zu verhindern, wurde der Mann fixiert. Dagegen wehrte er sich vehement, trat in Richtung der Beamten, riss sich los und schlug um sich. Er musste zu Boden gebracht werden. Die Einsatzkräfte legten ihm Hand- sowie Fußfesseln an, wogegen er sich auch massiv wehrte und parallel zahlreiche Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Handelnden aussprach. Er musste aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine medizinische Einrichtung gebracht werden und erhielt Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, tätlichen Angriffs- auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 18-Jähriger muss in Untersuchungshaft

    Merseburg (ots) - Am Mittwoch, den 4. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 19:30 Uhr einen jungen Mann am Bahnhof Merseburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass er durch das Amtsgericht Weißenfels per Haftbefehl gesucht wird. Demnach ist der 18-Jährige dringend des Raubes und Diebstahls verdächtig. Zudem verfügt er ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Mitten in der Nacht - 49-Jähriger im abgestellten Zug angetroffen

    Halberstadt (ots) - Am Mittwoch, den 4. März 2026 wählte ein achtsamer Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens um 01:06 Uhr den Notruf. Er nahm im Bereich eines Firmengeländes in Halberstadt Geräusche wahr und vermutete ein oder mehrere Personen in den abgestellten Zügen. Einsatzkräfte der verständigten Landespolizei waren kurze Zeit später am Ereignisort. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:06

    BPOLI MD: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gleichaltrigen

    Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 3. März 2026 informierte der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses um 13:15 Uhr die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig über eine gegenwärtige körperliche Auseinandersetzung in jenem Zug. Dieser befand sich auf der Fahrt von Erfurt in Richtung Magdeburg. Verständigte Bundespolizisten konnten bei ihrem Einstieg die zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren