Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Merseburg (ots)

Am Mittwoch, den 4. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 19:30 Uhr einen jungen Mann am Bahnhof Merseburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass er durch das Amtsgericht Weißenfels per Haftbefehl gesucht wird. Demnach ist der 18-Jährige dringend des Raubes und Diebstahls verdächtig. Zudem verfügt er über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Daraufhin wurde der Untersuchungshaftbefehl am 22. Januar 2026 erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Verständigte Beamte der Landespolizei waren kurze Zeit später vor Ort, übernahmen den Gesuchten und brachten ihn für eine Nacht in das Zentrale Polizeigewahrsam. Am Donnerstag, den 5. März 2026 erfolgte seine Haftrichtervorführung. Bei dieser wurde der Untersuchungshaftbefehl bestätigt. Entsprechend brachten die Einsatzkräfte den rumänischen Staatsangehörigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

