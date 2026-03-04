PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gleichaltrigen

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 3. März 2026 informierte der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses um 13:15 Uhr die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig über eine gegenwärtige körperliche Auseinandersetzung in jenem Zug. Dieser befand sich auf der Fahrt von Erfurt in Richtung Magdeburg. Verständigte Bundespolizisten konnten bei ihrem Einstieg die zwei tatverdächtigen Frauen sowie Zeugen im besagten Express in Magdeburg-Buckau feststellen. Im Rahmen der ersten Befragungen legte eine der beiden 39-jährigen Frauen ihre Füße auf einen Sitzplatz. Ihre Schuhe hatte sie zu diesem Zeitpunkt ausgezogen. Eine Mitreisende fühlte sich durch dieses Verhalten gestört. Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Achtsame Reisende bemerkten die Situation und trennten die Frauen voneinander. Die Beamten nahmen die Personalien von allen involvierten Personen auf und die beiden Frauen, mit jeweils deutscher Nationalität, mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Ein parallel verständigter Rettungswagen war kurze Zeit später vor Ort, übernahm die Erstversorgung von Beiden und brachte im Weiteren eine Beschuldigte zur medizinischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die Frauen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 22-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 28. Februar 2026 wurde eine männliche Person durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl nach dem 22-Jährigen suchte. Wegen Verstoß gegen das ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:15

    BPOLI MD: Herrenloser Rucksack führt zu Polizeieinsatz

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 27. Februar stellte eine Streife der Bundespolizei um 15:40 Uhr einen Rucksack in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) fest. Ein möglicher Eigentümer konnte vor Ort und mittels veranlasster Lautsprecherdurchsagen nicht ermittelt werden. Der Inhalt des Gepäckstückes war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar. Entsprechend wurde der Bereich geräumt, abgesperrt und ein ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:15

    BPOLI MD: 50-Jähriger festgenommen - Vater zahlt haftabwendenden Betrag

    Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau (ots) - Am Freitag, den 27. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 09:30 Uhr einen Reisenden in einer Regionalbahn zwischen Raguhn und Jeßnitz. Die Identität des Mannes konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Eine Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren