Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gleichaltrigen

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 3. März 2026 informierte der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses um 13:15 Uhr die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig über eine gegenwärtige körperliche Auseinandersetzung in jenem Zug. Dieser befand sich auf der Fahrt von Erfurt in Richtung Magdeburg. Verständigte Bundespolizisten konnten bei ihrem Einstieg die zwei tatverdächtigen Frauen sowie Zeugen im besagten Express in Magdeburg-Buckau feststellen. Im Rahmen der ersten Befragungen legte eine der beiden 39-jährigen Frauen ihre Füße auf einen Sitzplatz. Ihre Schuhe hatte sie zu diesem Zeitpunkt ausgezogen. Eine Mitreisende fühlte sich durch dieses Verhalten gestört. Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Achtsame Reisende bemerkten die Situation und trennten die Frauen voneinander. Die Beamten nahmen die Personalien von allen involvierten Personen auf und die beiden Frauen, mit jeweils deutscher Nationalität, mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Ein parallel verständigter Rettungswagen war kurze Zeit später vor Ort, übernahm die Erstversorgung von Beiden und brachte im Weiteren eine Beschuldigte zur medizinischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die Frauen eingeleitet.

